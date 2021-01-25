قوارب الكاياك تبحر بـ «أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

ينتظر عشاق الرياضات البحرية في دبي نشاطاً حافلاً يومي الجمعة والسبت المقبلين مع إعلان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم فعاليات الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية التي تستهدف فئات المجتمع من غير المحترفين، تشجيعاً للهواة والصغار، ومن أجل نشر مفهوم الرياضات البحرية في المجتمع.

وكشف النادي عن خططه في الأسبوع الثاني لسلسة مهرجانات دبي البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث سيكون السبت موعداً مهماً لشريحة مهمة في المجتمع هم أصحاب الهمم الذي سيخوضون كرنفالاً استعراضياً بقوارب كاياك يقام للمرة الأولى في إطار جهود النادي المستمرة في اشراك أصحاب الهمم ودمجهم مع المجتمع، وتوفير فرص لخوض تحديات جديدة.

وأعلن النادي عن مكان ومسطح مائي خلاب في قلب دبي النابض ضمن ضاحية «دستريكت ون» السكنية في مشروع مدينة محمد بن راشد في مشروع ميدان.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن تنظيم فعالية نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم هي مبادرة متجددة من النادي لدفع هذه الشريحة وإشراكها في مختلف الفعاليات والأحداث التي ينظمها النادي، مبيناً أن الفكرة تولدت منذ عدة المواسم وتم تنفيذ أولى مراحلها في الموسم المنصرم 2019- 2020 عندما تم إشراك أصحاب الهمم في أول سباق ترفيهي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وأضاف: سعيدون في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أن يتجدد الموعد مع أصحاب الهمم في حدث بحري آخر هو فعاليات الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية، وفي مكان خلاب وجميل في أرقى الوجهات في قلب دبي هو مشروع مدينة محمد بن راشد الذي يضم أضخم بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم تقع ضمن «دستريكت ون»، ما يعزز دور النادي في الترويج للأماكن والمشاريع السياحية في الامارة مثلما حدث من قبل في سباق التجديف في برج خليفة وسد حتا وكايت بيتش.