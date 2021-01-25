3 صفقات جديدة تنتظر عجمان

رضا سليم (دبي)

دخل عجمان في مفاوضات مع عدد من اللاعبين للانضمام إلى «البرتقالي»، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأبرز الصفقات الجديدة البرازيلي لويز أنطونيو لاعب بني ياس السابق الذي يقترب لأن يكون بديلاً للبرتغالي دييجو كارلوس، ومفاوضات لضم البرازيلي ليوناردو سباديسو، والذي يتم قيده في فئة المقيمين، قادماً من شباب الأهلي، بالإضافة إلى سعود عبدالرزاق لاعب وسط شباب الأهلي.

وتسابق إدارة «البرتقالي»، برئاسة خليفة الجرمن الزمن، من أجل إبرام صفقات تعيد الفريق إلى واجهة الانتصارات، التي غابت في الدور الأول، باستثناء الفوز على الفجيرة، ويحتاج الفريق إلى انطلاقة قوة في الدور الثاني.

وسبق أن أبرم النادي 4 صفقات، هم: البرازيلي جارديل لاعب الظفرة السابق، والمالي مايجا الذي سبق له اللعب مع الفريق، وإبراهيم خميس مهاجم اتحاد كلباء، وحمد الحمادي مدافع الوصل.