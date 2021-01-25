مهير «وحداوي» حتى «صيف 2022»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

مدد الوحدة استعارة راشد مهير «26 عاماً» من الظفرة، حتى نهاية الموسم المقبل، ليواصل اللاعب الدفاع عن القميص «العنابي» حتى يونيو 2022، وشارك مهير الذي استعاره الوحدة بداية الموسم في 10 مباريات بالدوري، وله 4 تمريرات مؤثرة، كما دفع به الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة في أكثر من مركز.

من ناحية أخرى، لم تتضح الصورة بشأن صفقة «الجناح» البرازيلي جيليرمي أوجستو لاعب الفيصلي السعودي الذي ينتظر أن يكون الصفقة الثالثة والأخيرة في الانتقالات الشتوية الحالية، والتي يغلق أبوابها مطلع فبراير المقبل، بعد صفقتي عمر خريبين لاعب الهلال السعودي السابق، والبرازيلي جواو ماركوس الذي قيده النادي لاعباً مقيماً، وشارك في المباراة الودية أمام العين وسجل هدفاً من «ثنائية» الوحدة.

ويواصل الوحدة إعداده للقاء حتا الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 14» للدوري، بصفوف مكتملة للمرة الأولى، منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث شهدت التدريبات في اليومين الماضيين، عودة طحنون الزعابي الذي شكا من شد عضلي بسيط، كما شارك فيها خريبين الذي تم قيده رسمياً في قائمة الفريق بدلاً من لوفانور هنريكي.

وتسود التدريبات أجواء إيجابية وجدية من جميع اللاعبين الذين يسعون لبداية قوية في الدور الثاني من المسابقة التي تمثل الاستحقاق المحلي الوحيد الذي ينافس فيه «أصحاب السعادة».



