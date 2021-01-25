يورك: نجاح سولسكاير «غيرة قاتلة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشاد الترينيدادي دوايت يورك لاعب مانشستر يونايتد، في جيله الذهبي، بنهاية القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، بالنرويجي أولي جونار سولسكاير المدرب الحالي لـ «الشياطين الحمر»، وثمن الجهد الكبير الذي يبذله منذ توليه المسؤولية.

وقال يورك في تصريحات لصحيفة «صن»: إن حملات الهجوم والانتقادات التي يتعرض لها سولسكاير من حين إلى آخر، تأتي من أشخاص تقتلهم «الغيرة» من نجاحه مع «اليونايتد».

وأضاف يورك الذي زامل سولسكاير في «اليونايتد» من 1998 إلى 2002: للمرة الأولى منذ رحيل السير أليكس فيرجسون منذ 8 أعوام، يرتفع «اليونايتد» إلى قمة أندية الصفوة في «البريميرليج»، بـ12 فوزاً، و4 تعادلات، و3 خسائر في 19 مباراة.

وأكد يورك أن سولسكاير تعرض إلى حملة هجوم ظالمة، ولكن إدارة النادي تمسكت به، بعد أن تعالت الأصوات مطالبة، بإقالته على إثر خروجه من دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكافأهم سولسكاير على صبرهم عليه بالفوز، في 7 مباريات، من آخر عشر مباريات، لعبها الفريق في مختلف المسابقات.

واختتم يورك تصريحاته بقوله: شاهدت وسمعت أناساً يقولون: من هذا الذي يدرب مانشستر يونايتد؟، لقد خاض تجربتين فاشلتين في كارديف سيتي الويلزي ومولده النرويجي، ثم فجأة حصل على أفضل منصب! ورد يورك على هذا الكلام بقوله: في كرة القدم، الكل يتطلع إلى فرصة، وها هو ذا سولسكاير حصل عليها وفاز بالجائزة الكبرى!