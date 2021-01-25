النصر يسيطر على مسابقات رمي ألعاب القوى

دبي (الاتحاد)

سيطر نادي النصر على المراكز الأولى في بطولة الأندية للرمي لألعاب القوى المفتوحة، والتي أقيمت على ملاعب النادي، بعدما حصد 6 ميداليات ملونة، منها 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضة واحدة وميداليتان برونزيتان، وجاء نادي الوصل في المركز الثاني بميدالية واحدة ذهب وواحدة برونزية، والمركز الثالث دبا الحصن بمجموع ميداليتين فضيتين.

وأسفرت النتائج عن تصدر ماجد محسن البدري لاعب النصر المركز الأول بجدارة في رمي الرمح، بعدما سجل مسافة 73.28 متر، وجاء عبد الله سعيد من نادي دبا الحصن بمسافة 53 متراً، وحقق عادل خميس بلال لاعب النصر المركز الثاني بمسافة 52 متراً.

وتصدر علي هشام لاعب النصر قمة مسابقة إطاحة المطرقة بعدما سجل 59.02 متر، وجاء زميله محمد عمر من نفس النادي في المركز الثاني بمسافة 57.60 متر، والثالث عبد اللطيف لاعب الوصل بمسافة 45، وفي مسابقة دفع الجلة حقق أحمد علي حسن لاعب نادي النصر المركز الأول بمسافة 16.48 متر، والثاني عبدالله سعيد من نادي دبا الحصن بمسافة 12.17 متر، والثالث محمد سليم جمعة السعدي من النصر بمسافة 11.54 متر.

وفي رمي القرص حقق عبد اللطيف محمد لاعب الوصل المركز الأول بمسافة 35.82 متر، وجاء في المركز الثاني عبدالله سعيد سليمان من دبا الحصن بمسافة 31.10 متر، والثالث وليد مولا من البطائح بمسافة 29.36 متر.