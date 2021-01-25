«صمود» بطل تحضيري كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

حصد المهر «حميم» لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، كأس أبوظبي الذهبية، فيما حققت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية، متضمنة تحضيري كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

وجاء ذلك خلال فعاليات الحفل الثامن لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي تألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والذي أقيم «الأحد»، بمشاركة حوالي 80 خيلاً.

وبات المهر «حميم» بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة الهولندي الطائر ادري دو فريز، غير مهزوم في 4 سباقات، وكشف عن مستوي عال من الأداء، حين اكتسح اقرب منافسيه ووصيفه «مقام» بفارق 4 أطوال، ومسجلاً 1:44:86 دقيقة.

وتوج «صمود» لياس للسباقات بإشراف جان دو روال، وقيادة ريتشارد مولن، بطلاً لسباق تحضيري رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 2200 متر، بعد تنافس مثير انتهى بتقدمه بفارق رأس عن «بي اف مغادر»، ومسجلاً 2:32:07 دقيقة.

وقال المدرب روال: إن «صمود» جواد جيد، وكان اليوم مختلفاً على الرغم من أن وتيرة السباق كانت بطيئة، وسيكون هدفه الشوط الرئيس.

وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات عبر الجواد «حراب» بإشراف جان دو روال «ثنائية»، وقيادة ريان كوارتولو، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب إسطبلات المها، متفوقاً بفارق 4.25 طول عن «ظفرة»، ومسجلاً 1:44:84 دقيقة.

وكشفت المهرة الواعدة «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون، عن حضور قوي، حين سجلت الفوز بفارق 3.5 طول في الشوط الأول لمسافة 1000 متر، ومسجلة 1:04:78 دقيقة.

وأكد «شارخ» لأبوظبي للسباقات، بإشراف هلال العلوي وقيادة باتريك كوسجريف، بأنه قادم بقوة إلى عالم النجومية، من خلال الفوز الكاسح بفارق 6 أطوال في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر على لقب كأس الوثبة ومسجلاً 2:29:87 دقيقة.

وخطف «ايه اف الوجل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، الأضواء في الشوط السادس والرئيس لمسافة 1200 متر على لقب بطولة الرويس للفئة الثالثة، متفوقاً بفارق 5.25 طول عن «روعة»، ومسجلاً 1:17:45 دقيقة.

وقال المدرب أورتيل: إن «الوجل» سيكون هدفه الرئيسي سباق دبي كحيلة كلاسيك في ليلة كأس دبي العالمي، ولكن سيشارك في الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للتحدي، كسباق تحضيري.

وكان مسك الختام شوط الخيول المهجنة الذي فاز به الجواد «نبراس باشون» لطارق سعيد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة بيرناردو بينيرو، وتفوق البطل بفارق 2.5 طول عن «دسكفري ايلاند»، مسجلاً 1:24:28 دقيقة.



قائمة الأبطال

1- مميزة

2-شارخ

3- صمود

4- حراب

5- حميم

6- الوجل

7- نبراس باشون



