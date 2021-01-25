نوير يحطم رقم أوليفر في نظافة الشباك

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح الألماني الدولي العملاق مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، في تحقيق رقم قياسي جديد بالدوري الألماني، حيث استطاع أن ينهي 197 مباراة من 423 مباراة، من دون أن يدخل مرماه أي هدف، ليسجل اسمه بين أساطير حراس المرمى الألمان، وليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه أوليفر كان «51 عاماً» الذي حافظ على شباك مرماه نظيفة «كلين شيت» 196 مرة من 557 مباراة، على امتداد مشواره الكروي.

حقق نوير رقمه بعد فوز فريقه 4 - صفر على شالكه في «الجولة 18» للدوري الألماني، سجلها اللاعبون توماس موللر «هدفين» وروبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا هدفاً، ليواصل الفريق صدارته لـ «البوندسليجا» برصيد 42 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق لايبزج.

يذكر أوليفر كان يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، خلفاً لكارل هاينز رومينيجه الذي أصبح الرئيس التنفيذي للنادي.