كأس الخليج العربي.. مباراتان في إياب «ربع النهائي» اليوم

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعود عجلة كأس الخليج العربي إلى الدوران مجدداً، بإقامة مباراتين في إياب ربع النهائي اليوم، حيث يلتقي الفجيرة مع النصر، في الساعة الخامسة والربع مساءً، واتحاد كلباء مع بني ياس، في الساعة الثامنة مساءً، وتحمل المواجهتان عنواناً واحداً، وهو كتابة التاريخ، خاصة «الذئاب» و«النمور»، من خلال الوصول إلى «مربع الذهب»، لأنهما يملكان فرصة جيدة للتأهل، بعد نجاحهما في إنهاء جولة الذهاب بالتعادل الإيجابي «خارج الديار».

فرصة «الذئاب» كبيرة عندما يلاقي «العميد»، رغم فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين، وكذلك الأسماء التي يضمها كل منهما، ويكفي الفجيرة التعادل السلبي لضمان الصعود إلى نصف النهائي، ولكن ذلك لا يقلل من فرصة «الأزرق» الذي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين.

وفي المنطقة المجاورة للفجيرة، يداعب «النمور» أمل التأهل، عبر بوابة «السماوي» بعد التعادل 1-1، ويعتمد اتحاد كلباء على التوجولي بينيل مالابا، الذي عاد إلى ممارسة هوايته في التسجيل بمرمى بني ياس، ولكن «السماوي» يعيش أفضل فترات توهجه، ويملك مجموعة متجانسة من اللاعبين، منهم جواو بيدرو الذي سجل ذهاباً أيضاً بكرة رأسية رائعة.