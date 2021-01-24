هاتون يعانق لقب بطولة أبوظبي للجولف

تألق الإنجليزي تيريل هاتون المصنف التاسع عالمياً في اليوم الختامي لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف بنسختها السادسة عشرة، ونجح في حسم اللقب بعد تحقيقه نتيجة 66 ضربة في الجولة النهائية ليحقق الفوز السادس له في بطولات الجولة الأوروبية، والرابع في بطولات سلسلة رولكس.

واختتمت منافسات البطولة أمس في نادي أبوظبي للجولف، حيث قدم النجم الإنجليزي أداءً رائعاً واستطاع التفوق على باقي اللاعبين في الجولة الأخيرة ليرفع كأس الصقر المجنح بفارق أربع ضربات. وقد بدأ يومه النهائي في المركز الثاني واستمر باللعب بقوة وتسجيل ضربات بيردي متتابعة ليتغلب على زميله في كأس رايدر روري ماكلروي.

ويعتبر فوز هاتون بهذه البطولة مثالياً ليبدأ موسم السباق إلى دبي 2021، وسينتقل المصنف رقم 9 عالميًا إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي الرسمي للجولف، لينضم إلى جون رام باعتباره اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في سلسلة رولكس، حيث يعادله بأربعة انتصارات.

وقد تمكن هاتون من تحقيق فوزه الأول في نادي أبوظبي من خلال أدائه المثير وتسجيله لضربة بيردي في الحفرة السادسة عشرة وضربتين رائعتين في الحفرتين 17 و18، وجاء اللاعب الأسترالي جيسون سكريفنر في المركز الثاني بعد أن حقق 14 ضربة تحت المعدل، متقدماً على ماكلروي الذي تصدر في الجولة الثالثة، بعد أن سجل نتيجة 66 نقطة ليصعد إلى قائمة المتصدرين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق فوزه الأول في الجولة الأوروبية.

وكان اللاعب ماكلروي، وصيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في أربع مناسبات سابقة، يأمل أن يحصد لقب البطولة وأن يرفع كأس الصقر المجنح، إلا أنه أنهى البطولة في المركز الثالث بعد أن سجل نتيجة 72 ضربة وحقق 13 ضربة تحت المعدل.

بينما احتل اللاعب الإسباني رافا كابريرا بيلو المركز الرابع بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل، عشر تحت الدرجة الثانية، بينما تشارك اللاعبان الأميركي ديفيد ليبسكي والاسكتلندي مارك وارين، المركز الخامس بواقع 11 ضربة تحت المعدل.

وبهذه المناسبة، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نتقدم بالتهنئة للنجم الإنجليزي والمصنف التاسع عالمياً تيريل هاتون الذي نجح في حسم لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021، في ظل منافسة محتدمة شهدها الحدث العالمي على مدار 4 أيام.

وتابع العواني: فخورون بالأصداء العالمية الواسعة والتنظيم المبهر الذي رافق النسخة السادسة عشرة للبطولة، برغم تحديات الراهنة، بيد أن الجهود الوطنية المخلصة والتعاون الكبير لكافة الجهات المختصة، أثمرت عن توفير جميع مقومات السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي أمنت البطولة وحافظت على سلامة جميع المشاركين.

وأضاف: «تمثل البطولة انطلاقة مميزة لأجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، ما يؤكد على مكانة أبوظبي الريادية في المشهد الرياضي العالمي»، متقدما بالشكر والتقدير لكافة الجهات الراعية وشركاء الحدث وجميع الجهات التي أسهمت بنجاح البطولة وتعزيز المرتبة المرموقة لأبوظبي التي غدت الوجهة الرياضية الأفضل في ظل ما تملكه وما تتمتع به من مقومات كبيرة تقود لتحقيق الإضافة والبصمات المبهرة لكافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وتعليقاً على فوزه، قال تيريل هاتون: «سعيد جداً بالفوز بلقب هذه البطولة، ويسرني أنني استطعت تقديم أداء مميز يعكس مهاراتي وقوتي في لعبة الجولف، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في هذا العام. ولطالما أحببت بدء موسمي هنا في أبوظبي، وقد كانت بداية موسم هذا العام مميزة حيث تمكنت من إضافة اسمي إلى قائمة الفائزين بكأس الصقر المجنح، وهذا شرف كبير لي».

وأضاف: «أعتقد أن اللحظة الفارقة بالنسبة لي اليوم كانت الضربة التي نفذتها في الحفرة العاشرة. على 10، لقد كانت ضربة مميزة بالفعل».

وتابع: «لقد بدأ احتساب النقاط لكأس رايدر مرة أخرى وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف بالنسبة لي هذا العام لأكون في هذا الفريق. أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من جمع الكثير من النقاط هذا الأسبوع، والآن سأستمتع بهذا الانتصار وأستجمع قواي للأسابيع القادمة».



