كأس رئيس الدولة للجو جيتسو تنطلق الجمعة

تنطلق الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة جو جيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وتشهد نسخة هذا العام من البطولة الأغلى على الساحة المحلية إضافة مهمة، تكمن في إدراج منافسات السيدات ضمن برنامجها الحافل، في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد رياضة الجو جيتسو وغيرها من الرياضات المختلفة.

وترحب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الأشبال «تحت 16 عاماً» والناشئين «تحت 18 عاماً» والكبار «فوق 18 عاماً».

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد للاتحاد: «أوفت انطلاقة الموسم الجديد من خلال الجولة الأولى لدوري (أم الإمارات) وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بكل وعودها من ناحية رؤية عددٍ كبيرٍ من المواهب الوطنية، التي تتطلع لتثبيت قدمها في المنافسة، والوقوف على منصات التتويج».

وأضاف: «لطالما حظي تمثيل المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة ورؤيتها لمستقبل هذه الرياضة، ولعلّ الإعلان عن إضافة فئة السيدات إلى منافسات الكأس الغالي يعكس الثقة الكاملة بقدراتها القيادية والريادية في تعزيز انتشار هذه الرياضة ذات القيم النبيلة في الدولة وخارجها، وجهود الاتحاد في ترجمة رؤية القيادة على أرض الواقع».

وتابع: تساهم بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو في الإعداد الأمثل للاعبين، وتعزيز قدراتهم وجاهزيتهم لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية. لدينا أجندة مزدحمة من الأحداث والبطولات، وجميع اللاعبين حريصون على الظهور المشرّف، ومواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات، وصولاً لتمثيل الدولة ضمن المنتخب الوطني الذي يُعد هدفاً لكل لاعب.

وبيّن أهمية الحملة التي أطلقها الاتحاد مع انطلاقة الموسم الجديد تحت عنوان «احمِ نفسك.. ليكن خيارك التطعيم»، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي تحظى به في الوسط الرياضي والمجتمعي، منوهاً بأن أخذ اللقاح يمثل أكثر الطرق فعالية في التصدي للفيروس وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

وتقام منافسات السيدات في اليوم الأول من البطولة الجمعة، فيما سيشهد اليوم التالي إقامة منافسات الرجال وسط إجراءات احترازية صارمة، ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين.



