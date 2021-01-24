هيلمان الوصل: مواجهة مفتوحة أمام «الملك»

اعتبر البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، أن مباراة الفريق أمام الشارقة في الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي ستكون قوية وذات مستوى مرتفع من أجل حجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، وقال: من خبرتي الطويلة لا أعتقد أن خسارة الشارقة في كأس سوبر الخليج العربي، ستؤثر عليه لأن لكل مباراة ظروفها وبالعكس يمكن أن تحفزه من أجل تحقيق الفوز والتأهل في هذه البطولة، ونحن بدورنا استعددنا بشكل جيد للمباراة ونريد اللعب من أجل الفوز والتأهل، يجب أن نكون مستعدين لهذه المواجهة.

وتابع: التعادل السلبي في الذهاب يعني أن لقاء الإياب سيكون مباراة مفتوحة للفريقين، كنا قادرين على الفوز في المباراة الماضية وسنحت لنا فرص، ويهمنا أكثر أن نحسم الأمور في لقاء الإياب هذه المرة.