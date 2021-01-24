بورييه يكسب كونور بـ «القاضية» في أبوظبي

شهدت صالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، صباح اليوم، ختام منافسات ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي»، مع تتويج داستن بورييه بفوزه على كونور ماكجريجور بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية، في النزال الختامي لبطولة «يو إف سي 257»، والتي شهدت 11 نزالاً حماسياً في مختلف فئات الوزن للسيدات والرجال.

وقال دانا وايت، رئيس «يو إف سي»: «لقد شهدت الاتحاد أرينا حضوراً مذهلاً للمشجعين. وقدّم داستن أداء ممتازاً. وعندما يبدأ المقاتلون مسيرتهم مع «يو إف سي» فإنهم يبذلون كامل طاقتهم في البداية ليثبتوا مكانتهم، وهذا ما فعله مايكل تشاندلر، إذ استغل مشاركته ليبرز كامل إمكانياته، وأثبت خبرةً كبيرة في الحلبة. وتحدّثت مع حبيب بعد النزال، وقال لي إني أتفوق على بقية المقاتلين بمستوياتٍ عديدة، وبالتالي فهو مستمر في قراره بالتقاعد. وبدأ كونور بشكلٍ جيد في الجولة الأولى، ولم يفكر الجميع بأن داستن قد يتمكن من الفوز. بالطبع أعتقد بأن أضخم نزالٍ سيكون بين حبيب وكونور، خاصةً أن خسارة كونور ستدفعه للسعي بشكلٍ جاد لتحقيق فوزٍ يعوّض خسارته».

وبعد فوزه على الإيرلندي ماكجريجور، قال داستن بورييه: «لا يمكنني التعبير عن سعادتي بالانتصار. أريد الآن العودة إلى منزلي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي، بالطبع سأكون مهتماً بمواجهة كونور مجدداً، كما أود مواجهة نات دياز. فوزي يشكّل إنجازاً عظيماً، خاصةً بالنظر للشخص الذي تمكنت من هزيمته والذي لم يتعرض لخسارةٍ بهذا الشكل».

وقال مايكل تشاندلر، الفائز على دان هوكر بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، في فئة الوزن الخفيف: «بعد مشوارٍ طويل، وصلت إلى هدفي، بفضل الحفاظ على بساطة الهدف، وهو الفوز. أعتقد بأن هذه اللحظة هي الأهم في مسيرتي المهنية. ورسالتي لكونور ماكجريجور، أنا الملك الجديد للفئة، ولداستن بورييه أيامك قد ولّت، ولحبيب، إن قررت العودة للنزالات مجدداً في أي يوم، فأنا جاهز لمواجهتك، وسأفوز عليك. حبيب أفضل لاعب في تاريخ يو إف سي، ولا يحتاج مواجهة أي شخصٍ بعد الآن ليثبت ذلك. ولكن إن قرر في أي يوم أن يواجه شخصاً متمرساً بالمصارعة، فسأكون مستعداً لمواجهته وهزيمته».

وقال أمير البازي، الفائز على زالجاس زوماجولوف بقرار الحكام بالجولة الثالثة، في فئة وزن الذبابة: «كانت منافسة قوية، أكثر مما تصورت، وحاولت إنهاء النزال بوقتٍ أقل، إلا أن الفوز هو الهدف الأهم. وأدرك خصمي أنني أحاول إخضاعه، وحاول منعي، إلا أني ركزت على الفوز، وحققته. وأسعدني جداً وجود الجمهور معي، إذ حضر الجمهور من العراق ومن مختلف أنحاء العالم لتشجيعي، وأنا فخور لتمكني من الفوز هنا في أبوظبي، خاصةً أنه ثاني فوزٍ لي في أبوظبي. وأود أن أهدي فوز اليوم للشهداء الذين توفوا بالهجوم الإرهابي في بلدي العراق منذ يومين. أشعر ببعض التعب الآن، إلا أن شعوري بالسعادة للفوز يغلب تعبي. وأود التركيز الآن على التدريب للعودة إلى الحلبة بأسرع وقتٍ ممكن. وأود أن أكون أول عراقي وعربي يحصد حزام الفئة».

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز مريانا رودريجيز على أماندا ريباس بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية في فئة وزن القشة للسيدات، فيما كسب موفسار إيفلويف منافسه نِك لينتز بقرار الحكام بالجولة الثالثة، في فئة الوزن (كاتش) وتفوق مرسين براتشنيو على خليل رونتري بإجماع الحكام بالجولة الثالثة، في فئة الوزن الثقيل الخفيف، وفازت جوليانا بينا على سارة ماكمان بالإخضاع في الجولة الثالثة في فئة وزن الديك للسيدات، وانتصر براد ترافرس على أنطونيو كارلوس جونيور بإجماع الحكام في الجولة الثالثة في فئة الوزن المتوسط، وفازت أرمان تساروكيان على مات فريفولا بإجماع الحكام في الجولة الثالثة في فئة الوزن الخفيف وتفوق محمود مرادوف على أندرو سانشيز بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثالثة في فئة الوزن المتوسط، وفازت جيسيكا آي الفائزة على جوان كالدروود في فئة وزن الذبابة للسيدات.



