ويندسور: الكرة الإماراتية نجحت بامتياز في «السوبر»

أشاد الاتحاد الآسيوي بكأس سوبر الخليج العربي، مشيراً، على لسان داتو ويندسور الأمين العام، إلى أن نجاح تنظيم «السوبر» وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوصول بالدوري إلى نهاية الدور الأول بنجاح ودون أي مشاكل صحية أو تنظيمية، تعكس وجود تشديد حازم من قبل الرابطة والأندية للتغلب على الصعاب كافة المرتبطة باللعب في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

وقال: «السوبر» كان حدثاً فريداً واستثنائياً بالفعل، واحتفالاً متميزاً جمع الشارقة وشباب الأهلي، كما كان التنظيم متميزاً، كعادة تنظيم الأحداث في الإمارات، ورابطة المحترفين برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، تقدم عملاً كبيراً، والاتحاد الآسيوي يشيد دوماً بمنظومة الاحتراف الإماراتي في الالتزام بالمعايير كافة، خاصة تراخيص الأندية التي تعتبر أحد أقوى نظم التراخيص في القارة، وهو ما يميزها بالفعل.

وتطرق الأمين العام للاتحاد الآسيوي إلى النجاح التنظيمي لـ«السوبر»، وقال: الكرة الآسيوية عاشت ظروفاً صعبة بالفعل، وهناك دوريات لم تستكمل، وأخرى ما زالت تعاني، ووجود دوريات نجحت في الوصول إلى بر الأمان للدور الأول، وتنظيم بطولة بقيمة «السوبر» لديها مثلما حدث في الكرة الإماراتية، يعتبر مؤشراً إيجابياً على أن هناك حرصاً على التعافي من آثار «الجائحة»، وهو ما يمنح شعوراً إيجابياً بالتغلب على كل الظروف، والعودة للحياة الطبيعية.

وأضاف: نجاح تنظيم «السوبر» وقبله مباريات الدوري في الإمارات، وبقية دول المنطقة أمر جيد، ويسعدنا، ويدفع الاتحاد الآسيوي لمواصلة العمل بروح معنوية مرتفعة، خاصة ونحن نقترب من نسخة دوري أبطال آسيا 2021، التي نأمل أن تكون فيها الأندية والدوريات في أتم الجاهزية للمنافسة فيها بكل قوة.

ووجه ويندسور التهنئة لرابطة المحترفين وإلى عبدالله ناصر الجنيبي، على النجاح التنظيمي للحدث والإبهار الذي تحقق في البطولة تنظيمياً وفنياً، وتمنى التوفيق في استكمال بقية مشوار الموسم في الكرة الإماراتية والدوريات المجاورة بالمنطقة، بالنجاحات نفسها التي تحققت حتى الآن، كما تمنى من جميع الرياضيين واللاعبين والإداريين والفنيين، الاستمرار في التمسك بالإجراءات الاحترازية، والبقاء في صحة جيدة.



