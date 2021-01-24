«الرئاسة» تكتسح شوطي الجعدان في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، التي أقيمت على مدار ثلاثة عشر شوطاً شهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.

وفازت هجن العاصفة بالصدارة في الشوطين الرئيسيين للأبكار المحليات والمهجنات، ونجحت «الشاهينية» في الحصول على صدارة الشوط الأول للثنايا المحليات، وحسمت المعركة بزمن قدره 12:14:6 دقيقة.

وقاد مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى اعتلاء القمة في الشوط الثاني للمهجنات، بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في توقيت وقدره 12:17:1 دقيقة.

وبالمقابل أبدعت هجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي عبر الشوطين الثالث والرابع للجعدان المحليات والمهجنات، حيث قاد الوهيبي «شاهين» إلى الانتصار في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات بـ 12:22:4 دقيقة، وظهر الشعار الأحمر لهجن الرئاسة في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات عن طريق «شاهين» بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي في زمن قدره 12:11:1 دقيقة.

وفي الفترة الصباحية أقيمت أربعة عشر شوطاً للثنايا تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، ودفعت العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي بقوة لتحصد الناموس في الشوط الأول للمحليات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً وقدره 12:28:0 دقيقة.

أما الشوط الثاني للمهجنات، فقد كان من نصيب «الوثبة» بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي والتي سجلت توقيتاً بلغ 12:33:5 دقيقة، وقدم مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي «شاهين» على القمة في الشوط الثالث للجعدان المحليات وحقق توقيتاً 12:35:9 دقيقة، وأهدى «شاهين» شعار هجن الرئاسة ومضمره المميز سلطان محمد الوهيبي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:36:5دقيقة.

ويصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي إلى محطات الختام بإقامة منافسات الحول والزمول اليوم، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً، وسيحصل الفائزون في الأشواط الستة الأولى على سيارات، بينما ينال أصحاب الصدارة في بقية الأشواط وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في كل الأشواط جوائز نقدية.



