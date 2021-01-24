«لطام» البطل رغم «الشداد» في ماراثون اليوم الوطني للهجن

دبي (الاتحاد)

أحرز سلطان سالم علي مجيرن الشامسي المركز الأول في النسخة السادسة من «ماراثون اليوم الوطني للهجن»، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، على هامش فعاليات مهرجان ولي عهد دبي للهجن، بمشاركة 66 متسابقاً بميدان المرموم، وجاءت الصدارة على ظهر المطية «لطام» وقطع مسافة الـ 11 كلم بزمن قدره 20:4852 دقيقة، وانتزع سهيل محمد سهيل الجميري المركز الثاني على ظهر المطية «مياس» بزمن 21:0445 دقيقة، وجاء يحيى علي سعيد الملعاي الكتبي بالمركز الثالث على ظهر المطية «الرماس» بزمن 21:1397 دقيقة.

وتم تخصيص جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى، بواقع 150 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني و50 ألفاً للمركز الثالث، و30 ألفاً للرابع و15 ألفاً للخامس، و10 آلاف درهم لأصحاب المراكز من السادس إلى 25، و5 آلاف درهم لأصحاب المراكز من الـ 26 إلى الـ 30، بمجموع إجمالي 570 ألف درهم.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يرافقه ممثلو نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين.

وأكد سلطان الشامسي «17 سنة»، أنه تمسك بتحقيق الفوز في السباق رغم مجرياته القوية، وقال: بعدما حققت الفوز في السباق التمهيدي الثاني لمسافة 6 كيلومترات، كنت مستعداً لخوض هذا السباق الرئيسي، وبشكل عام منذ طفولتي وأنا أحب ركوب الهجن، وحرصت على تعلم مهاراتها، حيث أقطن في أم القيوين. وتابع: الخبرة حسمت الأمور في السباق، حيث أتدرب بالعادة لمسافة 8 كيلومترات يومياً، وفي هذا السباق انتبهت إلى أن «الشداد» لم يتم تركيبه بشكل صحيح، الأمر الذي جعلني أحاول تعديله أثناء السباق، ولكن لم يثننِ ذلك عن الوصول بثبات نحو خط النهاية.