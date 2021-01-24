«ناتيورال واي» ترعى «الشعفار جميرا للدراجات»

دبي (الاتحاد)

وقع فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عقد رعاية جديد لمدة عام مع شركة «ناتيورال واي» للمنتجات الغذائية الصحية، وهي شركة وطنية وعضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر الشركة المنتجات الغذائية للفريق لمدة عام، وتم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة شركات الشعفار في دبي.

حضر المؤتمر الصحفي أسامة الشعفار مؤسس فريق الشعفار جميرا رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، ونورة الجسمي مدير التسويق في الفريق، وعبدالناصر عمران مدير الفريق، ومن جانب الشركة الراعية الرئيس التنفيذي إبراهيم المري، ومدير الشركة أحمد أكبري، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

ووجهت نورة الجسمي الشكر إلى الشركة الراعية على تواجدها مع الفريق الصاعد بقوة في السباقات المحلية والذي يهتم باللاعبين المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الرعاية ستعود بالتأكيد على الفريق بشكل إيجابي، وتساهم في استقطاب عدد من النجوم.

ووجه أسامة الشعفار الشكر إلى الشركة الراعية، مشيراً إلى فخره بهذه المنتجات الوطنية التي أصبحت علامة بارزة في السوق الإماراتية، مؤكداً على دعمه الكامل للشركة العمل مع الفريق خلال فترة الرعاية، وأشار إلى وجود مخططات أخرى لفريق الشعفار جميرا سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.