«السلم للدراجات» تدخل مرحلة «الهواة الإماراتيين»

دبي (الاتحاد)

ينطلق غداً سباق الهواة الإماراتيين لمسافة 136 كلم، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام منافساتها في منطقة سيح السلم في دبي.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات وإجراءات التسجيل للمشاركين في ثاني السباقات المخصصة للهواة الإماراتيين في هذه النسخة، والذي يأتي تنظيمه في إطار جهود نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في أوساط أبناء الوطن، لما لها من فوائد كبيرة على مستوى صحة وسعادة وحيوية الممارسين، ودعم أبناء الوطن وتحفيزهم لتطوير مستوياتهم الفنية، من خلال بطولات سنوية تعد الأكبر على الإطلاق على صعيد رياضة الدراجات الهوائية للهواة، ويتم تنظيمها في مضامير حديثة وآمنة تمتد لعشرات الكيلومترات، تم تشييدها بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

وعبر عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عن سروره بالنجاح الذي تحقق في السباقات الأربع الماضية والاستعدادات الجارية للسباقين المتبقيين في برنامج البطولة، وقال:«إن التوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت البطولة هي الأهم على الإطلاق في مسابقة الدراجات الهوائية للهواة، وزادت من عدد الفئات فيها، كما جعلتنا في اللجنة المنظمة نضاعف من جهودنا لمواكبة هذه الثقة الغالية من سموه، وأن نسير وفق توجيهاته السامية التي انطلقت منها هذه البطولة بخطوات واثقة وطموحات كبيرة منذ النسخة الأولى، وتواصل النمو والتطور في كل عام لإقامة المزيد من السباقات لمختلف الفئات وجميع المستويات، إيماناً أن الرياضة للجميع».

وأضاف الفلاسي: «إن إقامة سباقين للهواة الإماراتيين الرجال في هذه النسخة، إلى جانب السباقات التأهيلية الخاصة بهم، ينبع من حرصنا على دعم أبناء الوطن وتحفيز الهواة منهم من أجل الاستمرار والتطور وتوفير جميع السبل اللازمة لهم من أجل الإبداع والتفوق في الدراجات الهوائية وتحفيزهم من أجل المضي نحو طموحات أكبر، مع السعي لكسب الفائدة الصحية والبدنية من ممارسة النشاط البدني عموماً، كما نواصل دعم الفئات الأخرى للسيدات الهواة والرجال النخبة واستحداث سباق الدراجات الصحراوية لتقديم منافسات لجميع الأنواع تقدم الفائدة وتوفر الفرصة للتنافس وتطوير المستويات لأبناء الوطن من السيدات والرجال، وأيضاً لأشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أرضنا الطيبة».