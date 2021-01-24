كومان: «البارسا» لا يملك «دكة» قوية!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، على أنه يريد ضخ دماء جديدة في الفريق، قبل نهاية «الميركاتو الشتوي» الحالي، مؤكداً في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، قائلاً: يجب على الإدارة أن تسد العجز في الفريق بشراء لاعبين جدد، إذا كانت تريد تحسين الأداء وتطويره، و«البارسا» لا يملك «دكة بدلاء» قوية للمنافسة بقوة في سباق «الليجا» و«الشامبيونزليج».

وقال: تلك هي وجهة نظري، ولكنني للأسف أعرف أن المشكلات المالية للنادي ستمنعه من ضم عناصر جديدة، نعم ينقصنا لاعبون، ولكن كل شيء يتوقف على الوضع الاقتصادي للنادي، وأنا لست صاحب قرار، ولكنني ناقشت الأمر مع المسؤولين، من دون جدوى، لأن الأمر كما قلت يتوقف على الوضع الاقتصادي.

وإزاء هذا الموقف، أصبح كومان مطالباً بمواصلة الموسم حتى نهايته، من دون الحصول على دعم، ما جعله ينفجر غاضباً في ختام تصريحاته، ويقول: لن أتوقف عن قول ما أعتقده إذا ما شعرت بأن اللاعبين ليسوا على مستوى طموحات الفريق، لن أكذب وإنما سأقول الحقيقة، حقيقة ما أراه.

وأضاف: إذا كنت لاعباً في برشلونة، فيجب عليك أن تكون ملتزماً وعلى قدر المسؤولية، أنا أنتقد اللاعبين باحترام، ولا أستهدف أحداً بصفة شخصية، وهدفي مساعدتهم، ولكن إذا كنا لا نستطيع الفوز طوال 90 دقيقة على فريق كورنيللا مع كامل احترامي له، فيجب أن أقول ما أراه من سلبيات، وإلا فلتبحثوا لكم عن مدرب آخر!