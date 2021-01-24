ديشامب: «زيزو» خليفتي مع «الديوك»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الفرنسي ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، لديه فكرة عن هوية من سيخلفه على رأس «الديوك»، عندما ينتهي عقده بنهاية «مونديال 2022»، إذ أنه، رداً على سؤال لشبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، حول من يراه بديلاً مناسباً له، بعد انتهاء مهمته مع «الديوك»، قال: أعتقد أن زين الدين زيدان سيخلفني في هذا المنصب، نعم أعرف أن هذا سوف يحدث.

وأضاف: منذ اللحظة التي قرر فيها زيدان أن يكون مدرباً، وبدأ بالفعل تدريب ريال مدريد، أصبح جديراً بالقيام بمهمة تدريب المنتخب، و«زيزو» هو شزيزو»، ولا يحتاج إلى تعريف، كنا مجموعة رائعة في مونديال فرنسا 1998، وكان لاعباً استثنائياً وحاسماً، ونتبادل وجهات النظر بصورة منتظمة، بشأن أحوال المنتخب، وبوجه خاص اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في ريال مدريد «رافائيل فاران وفيرلان ميندي».

وعندما سألته الشبكة، عما إذا كان يتوقع حدوث «انتقال السلطة» منه إلى زيدان بعد المونديال مباشرة، قال ديشامب: لست متأكداً، وسيكون لي حرية الاختيار، ولكنني لم أطرح هذا السؤال على نفسي من قبل، دعونا ننتظر لنرى ماذا سيحدث وقتها.

يذكر أن ديشامب أحد نجوم فرنسا في مونديال 1998 الذي فاز به «الديوك»، يتولى تدريب المنتخب منذ عام 2012، وأحرز معه مونديال روسيا 2018، ووصل إلى نهائي «يورو 2016»، وخرج على يد منتخب البرتغال.