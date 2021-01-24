منصور يتخطى حواجز الشارقة بـ«استوريل دو فارداغ»

الشارقة (الاتحاد)

انتزع الفارس أحمد نزار منصور بالجواد «استوريل دو فارداغ» من نادي الشارقة للفروسية، أهم الألقاب وأعلى الجوائز في ختام منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي تألف من 11 شوطاً، وأقيمت على مدار يومين في الشارقة.

وخصص الشوط الثاني لفرسان المستوى الأول والفرسان الشباب، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وشارك فيه 51 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة 11 فارساً دون خطأ، ونال اللقب الفارس أحمد منصور والفرس «استوريل دو فارداغ» من نادي الشارقة للفروسية.

وحاز المركزين الثاني والثالث فرسان فريق «زد سفن»، الثاني وناله الفارس جاك رايان والفرس «جولي فان دي تنينبوت»، والمركز الثالث نالته زميلته الفارسة جورجيا تيم مع الفرس «زد سفن كارتينا».

وجرى الشوط الأول وهو مفتوح المشاركة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مساره بحواجز ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيه 55 فارساً وفارسة، وتألق الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم بالجواد «كريادور بيانكو» من مركز الإمارات للفروسية.

وبلغ ارتفاع حواجز الشوط الثاني (مفتوح المشاركة) 130 سم، وجاء بمواصفات المرحلتين، وتنافس فيه 56 فارساً، وأحرز المركز الأول الفارس شين برين بالجواد «كويك ستار كيرفيس» من فريق «زد سفن» وأنهى المرحلة الثانية في 28.27 ثانية، وحازت المركز الثاني الفارسة تينا لوند بالفرس «بايس هوتيير» من نادي دبي للبولو والفروسية، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.55 ثانية.

وأقيم الشوط الأول لفرسان القفز من المستوى الأول وفئة الفرسان الشباب، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، بمشاركة 66 فارساً وفارسة، ونجح منهم 23 في إكمال الجولة دون خطأ، وأفضل زمن بلغ 60.85 ثانية، وسجله الفارس جاك رايان مع الفرس «جولي فان دي» من فريق «زد سفن»، وحاز المركز الثاني الفارس محمد غانم الهاجري والفرس «أوليفيا» من نادي الشارقة للفروسية، بعد أن أكمل الجولة في زمن بلغ 63.65 ثانية.

وفي منافسات فئات المستوى الثاني والناشئين والخيول الصغيرة 5 ـ 6 سنوات، من جولة واحدة على حواجز 115 ـ 120 سم، فازت الفارسة تالا الحسيني مع الفرس «رويال بارما» من نادي الشارقة للفروسية في الشوط الأول لفئة المستوى الثاني من بين 29 مشاركاً، وحاز صدارة فئة الناشئين «الجونيورز» الفارس عمر الحاج بالجواد «في آي بي ديلي رون» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة دون خطأ 5 فرسان من جملة 18 مشاركاً، وذهبت جائزة المركز الأول للخيول الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات إلى الجواد «سيلبرموند» والفارس راشد محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية.

وجرى تعديل مواصفات الشوط الثاني للفئات الثلاث، لتصبح من مرحلتين على ذات الارتفاع، وكانت الفارسة ليلاك كوجاك بالجواد «كليكس بلو ستار» من نادي الشارقة للفروسية على موعد مع المركز الأول عن فئة فرسان المستوى الثاني، وصعد إلى المركز الأول عن فئة الناشئين «الجونيورز» الفارس محمد حمد الكربي والجواد «دمفيس» من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الفارس شادي غريب انتصارات فرسان القفز من نادي الشارقة، عقب فوزه بالجواد «أليت دو بونتس» وتتويجه بجائزة المركز الأول.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في المنافسة الأولى من جولة واحدة على حواجز 100 ـ 105 سم للفئات الثلاث على ميدان الصالة المغطاة، المبتدئين 44 فارساً ونجح منهم 27 في إكمال الجولة دون خطأ، و17 مشاركاً من فئة الأشبال ونجح منهم 10 فرسان، و16 فارساً شاركوا بخيولهم الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، ونجح منهم 9، وارتفع عدد الفرسان والفارسات من فئة المبتدئين المشاركين في الشوط الأول إلى 33 فارساً ونجح منهم 22 فارساً وفارسة.

وفي أول الأشواط المخصصة للفرسان الأشبال من جولة واحدة على حواجز 100 ـ 105 سم، مع جوائز حسب المراكز، شارك 14 فارساً ونجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وجائزة المركز الأول نالها الفارس ليث غريب والجواد «كابيتولا» من نادي الشارقة للفروسية، والثاني الفارس راشد خالد الجنيبي والجواد «هانديلار» من منتجع الفرسان الدولي الرياضي، والثالث الفارس حمد النعيمي والجواد «اس اس كاليف» من نادي الشارقة أيضاً.