10 لاعبين في التجمع الأول لـ «رماية أصحاب الهمم»

العين (الاتحاد)

استضاف نادي العين للرماية التجمع الأول للرماية التي نظمتها اللجنة البارالمبية تحت إشراف البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني، بحضور ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية، وسط مشاركة 10 لاعبين من مختلف أندية أصحاب الهمم، وكان الهدف الرئيسي من التجمع قياس مستوى اللاعبين، بعد الانقطاع الكبير خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وتوجه ذيبان سالم المهيري بالشكر إلى جميع من ساهم في نجاح المنافسات، وأعرب عن سعادته بعودة انطلاق مسابقات الرماية ومشاركة أصحاب الهمم فئة الصم، وأبدى إعجابه بمستوى اللاعبين، مشيراً إلى أهمية هذه المنافسات عالية المستوى في تطوير مستوى اللاعبين، مع ضرورة رفع التحدي في مثل هذه التجمعات الرياضية، لما لها من دور رئيسي في اكتشاف المواهب والأبطال أصحاب الهمم، القادرين على تحقيق أفضل النتائج ليس على الصعيد المحلي وحسب، بل في أهم المسابقات الرياضية العالمية.

وعبر عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الصم عن سعادته بعودة منافسات الرماية، آملاً أن يحظى هذا الموسم باكتشاف لاعبين جدد في الرماية.

وأعرب البطل البارالمبي عبدالله سلطان العرياني مشرف اللعبة عن سعادته بعودة منافسات الرماية، مؤكداً أن التجمع كان اختباراً حقيقياً أظهر مستوى اللاعبين في إطار تحضيرهم الفعّال والحقيقي للبطولات القادمة وبالخصوص الألعاب البارالمبية بطوكيو، واعداً ببذل كافة الجهود الممكنة للوصول إلى النتائج المنتظرة، ليرفرف علم الإمارات في أهم محفل عالمي.