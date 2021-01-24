المنصوري والفلاسي نجما ختام «كايت سيرف»

دبي (الاتحاد)

اختتمت الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء -كايت سيرف- والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أجمل شتاء بالعالم، على مدار يومين، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وخطف الثنائي محمد عبيد المنصوري وراشد أحمد الفلاسي الأضواء في المشهد الختامي للبطولة التي احتضنها شاطئ نسناس في دبي، وسط مشاركة أكثر من 80 متسابقاً ومتسابقة يمثلون أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك في فئة الهواة المواطنين، في منافسات المهارات المفتوحة وتوين تيب.

وتفوق المنصوري على رفاقه من المنتخب الوطني في منافسات المهارات المفتوحة التي جرت أمام أنظار جمهور شاطئ نسناس، وأظهر فيها مهارة فائقة في التعامل مع سرعات الرياح والتوفيق بين سرعة الرياح والمظلة ولوح الإبحار، وتقدم في المنافسات على البطل راشد أحمد الفلاسي (الثاني) والبطل أحمد ضاحي المحيربي (الثالث).

وواصل بطلنا الصاعد عبدالله ضاحي المحيربي مشوار التألق في فئة الناشئين، محققاً المركز الثالث خلف البولندي فريدريك سزسزسني (الأول) واللبناني جبرائيل قصاص (الثاني) بينما ظفر بفئة الرجال الإسكتلندي ديفيز لويس، وعند السيدات تفوقت البريطانية سارا دوغلاس.

ونجح راشد أحمد الفلاسي في انتزاع لقب فئة الهواة المواطنين -توين تيب بعد تصدر المراحل الثلاثة بجدارة، بحصوله على المركز الأول، بينما حصل بطلنا محمد عبيد المنصوري على المركز الثاني، ونال بطلنا أحمد المحيربي المركز الثالث، وجاء عبدالله علي في المركز الرابع، ثم غيث الغيث في المركز الخامس.

وفي باقي الفئات فاز اللبناني جبرائيل قصاص بالمركز الأول في فئة الناشئين التي شهدت مشاركة 8 أبطال، من بينهم نجوم المستقبل سيف نصر النيادي (الرابع) وعبدالله محمد حارب (السادس) وعبدالله المحيربي (السابع).

ولدى فئة الرجال تفوق المتسابق اللبناني لؤي دندشلي على جميع المشاركين المحترفين واللذين وصل عددهم 21 متسابقاً، بينما حصلت المتسابقة شارلين ميشيل من موريشيوس على المركز الأول في فئة السيدات بجدارة.