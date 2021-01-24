كلباء يحتفظ بلقب دوري شباب الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ نادي اتحاد كلباء بلقب مسابقة دوري أبطال الإمارات للشباب للجودو التي أقيمت الجمعة بصالة نادي اتحاد كلباء، وضمت 50 لاعباً في مختلف الأوزان، من فرق أندية الشارقة، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الفجيرة للفنون القتالية، خورفكان ونادي اتحاد كلباء، وحل في المركز الثاني فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وثالثاً فريق الشارقة.

ونجح فريق اتحاد كلباء في تحقيق لقب البطولة بـ 10 ميداليات (4 ذهبيات و4 فضيات وبرو نزيتان)، وحل فريق الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بـ 8 ميداليات، وحل الشارقة في المركز الثالث بـ 6 ميداليات.

ونال الميداليات الذهبية في اتحاد كلباء أحمد فيصل النقبي في وزن تحت 55 كجم، وعبدالرحمن طارق في وزن تحت 100 كجم، ومرتضى عقيل مالك في وزن فوق 100 كجم، بالإضافة للاعب الذهبي عيسى البدري في وزن تحت 90 كجم، ونال ذهبيتي فريق الفجيرة للفنون القتالية، نوار عمار في وزن تحت 60 كجم، وأحمد خالد عبد القادر في تحت 66، وسعيد خميس النقبي تحت 73، وعبدالله محمد نعمتوف تحت 81.

وفي ختام منافسات البطولة، قام ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبد العزيز يوسف بوصيم مشرف الألعاب الرياضية بنادي اتحاد كلباء، وعدد من قيادات الأندية بتتويج أصحاب المراكز الأولى.

الدرعي يهنئ اتحاد كلباء

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، فريق اتحاد كلباء علي احتفاظه بلقب البطولة التي جاء تنظيمها رائعاً على الرغم من الظروف الاستثنائية، وثمن الدرعي جهود إدارة نادي اتحاد كلباء الذي أحسن استضافة وتنظيم بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو، متمنياً التوفيق لمن لم يوفق من الفرق في البطولات القادمة، وأكد أن البطولة قدمت أسماء ودماء جديدة، ستسهم في دعم المنتخبات الوطنية العمرية التي تتأهب للمشاركات الإقليمية المقبلة.