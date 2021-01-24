«راجي» يحلق بلقب الجاهلي في العين

العين (الاتحاد)

حلق المهر «راجي» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بسباق الجاهلي على حساب كوكبة من المشاركين والمشاركات الأقوياء، والذي أقيم بمضمار العين السبت.

وفي آخر 100 متر تقدم «فاريتس أوبي» إلى المقدمة، ولكن «راجي» الذي يشرف عليه ماجد الجهوري، لم يترك المجال واسعاً لغريمه، لينقض على الصدارة بقيادة محنكة من فرناندو جارا، ليخطف اللقب بفارق عنق، مسجلاً 2:04:43 دقيقة.

ولمع بريق الجواد «سوتيرنز الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف دوج واتسون، وقيادة دين أونيل، في الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:17:83 دقيقة.

وسجلت خيول الرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي، والمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس ثنائية، فيما كان نجم الحفل اللافت الفارس فرنادو جارا الذي سجل ثلاثية «هاتريك» متضمنة الشوط الرئيسي

وجاءت انتصارات الرحماني للسباقات في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، عبر المهر «منفرد» الذي انتزع الفوز بفارق نصف طول عن المرشح الأول «المنصور ان اف»، ومسجلاً 1:34:37 دقيقة.

وسجل الفوز الثاني للشعار الأصفر، الجواد القوي «كيرليس ديل روك» في الشوط الرئيسي على لقب الهيلي لمسافة 1800 متر، متفوقاً بفارق 8 أطوال، ومسجلاً زمناً وقدره 2:00:92 دقيقة.

وجاءت ثنائية المدرب دوج واتسون عبر «فيرو كينج» لعلي العنيزي وقيادة باتريك دوبس في الشوط السادس لمسافة 2000 متر على لقب القطارة، حيث تفوق ابن أميركان فيرو، بفارق 2.25 طول ومسجلاً 2:06:39 دقيقة.

ونجح الفارس باتريك دوبس في تحقيق الثنائية خلال الحفل، عبر الجواد القوي «درغام عذبة» لعذبة للسباقات، وإشراف محمد دقاش، بعد فاصل من الإثارة والتشويق انتهى بتقدمه بفارق رأس عن «ألياس» ومسجلاً 2:04:13 دقيقة.

وفرض المهر «صوت السلام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس البولندي اشتيبان مازور، كلمته في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب المقام، متفوقاً بفارق نصف طول عن «مخرج» ومسجلاً 1:49:84 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين في الأشواط، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والجولف والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.