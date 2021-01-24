«5 نجوم».. العودة مع «الحبيب الأول»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

بعد 586 يوماً، وتحديداً منذ 12 يونيو 2019، عاد محمد جمال مرة أخرى إلى الجزيرة، «بيته الأول» الذي نشأ فيه، قادماً من العين، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، وانتقل جمال إلى «الزعيم» منذ أكثر من عام ونصف العام، بعقد يمتد لأربع سنوات، إلا أنه لم يلعب كثيراً مع «البنفسج»، وعاد مجدداً إلى «فخر أبوظبي».

عودة جمال إلى «الحبيب» أو النادي الأول، ليس هو الوحيد في دوري الخليج العربي، وهناك 5 نجوم في أندية مختلفة، انتقلوا إلى فرق أخرى وفي النهاية عادوا إلى «البيت الأول».

ويعد حبيب الفردان لاعب النصر الحالي أبرز الأمثلة، بعدما انتقل لفترة إلى شباب الأهلي، لكنه اشتاق إلى «العميد»، وعاد مرة أخرى، ليصول ويجول معه، وكذلك الهداف الكبير أحمد خليل الذي انتقل إلى الجزيرة، قبل مواسم عدة، ثم عاد مجدداً إلى «الفرسان» ناديه وبيته الأصلي، ويعد يحيى الغساني لاعب الوحدة الذي انتقل إلى شباب الأهلي أحدث الأمثلة، مع محمد جمال، حيث نشأ الغساني وترعرع بين جدران «الفرسان»، ثم انتقل إلى الوحدة، وظهر بقوة هناك، قبل أن يعود في الانتقالات الشتوية إلى شباب الأهلي، بعدما قلت فرصته مع «العنابي»، رغم تألقه في فترات كثيرة، ويملك اللاعب مهارات وقدرات فنية رائعة، وظهر بمستوى متميز مع فريقه الجديد القديم، خلال الأيام القليلة الماضية، وتُوج معه بكأس السوبر على حساب الشارقة.

يوسف جابر لاعب شباب الأهلي أيضاً، من بين تلك الحالات، حيث نشأ بين جدران «الفرسان»، ثم انتقل إلى بني ياس، وظل هناك سنوات طويلة، حتى عاد إلى شباب الأهلي قبل عامين، ليصول ويجول ويعيد اكتشاف نفسه من جديد.

ويرتبط تألق هؤلاء النجوم بالبيت الأول، حيث لم يجد حبيب الفردان نفسه إلا مع النصر وعاد لتألقه وتوهجه، وكذلك أحمد خليل ويوسف جابر، وأكد يحيى الغساني هذه الظاهرة بتألقه اللافت، في أول فترة له مع «الفرسان»، وفي انتظار توهج جمال مع الجزيرة، ليبصم على أن العودة إلى النادي الأول، تعيد معها التألق وحب الكرة.