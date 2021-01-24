المدفع للاعبي الشارقة: ارفعوا رؤوسكم

علي معالي (الشارقة)

في محاولة لتخفيف الضغط النفسي عن لاعبي الشارقة، بعد ضياع لقب «السوبر» بالخسارة بهدف أمام شباب الأهلي، عقد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة اجتماعاً مع الفريق في ملعب التدريب بالحزانة، استعداداً لمباراة الوصل في كأس الخليج العربي، وطالب اللاعبين بنسيان «السوبر» وما حدث به، وأن بطولة انتهت، وهناك منافسات أخرى كثيرة تنتظر «الملك»، وقال: الخسارة لا تعني أن نقف عندها، بل التركيز والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات، وهذا هو ما أطلبه منكم الآن.

وطالب المدفع لاعبي الفريق برفع رؤوسهم، وأن يشعروا دائماً بالفخر، لأنهم الفريق المتصدر لـ «دورينا» حتى الآن، و«الملك» لا يطأطئ رأسه أبداً، لافتاً إلى أن مجلس الإدارة، لا يزال يقدم دعمه اللامحدود للاعبي الفريق، وجهازيهم الفني والإداري داخل الملعب وخارجه، وقال: يجب علينا العودة سريعاً إلى مستوانا، واللعب بقوة على المنافسات الأخرى، وهي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما يجب علينا الاجتهاد للظهور بمظهر مشرف، في دوري أبطال آسيا خلال مشاركتنا الثانية على التوالي.

وتمنى المدفع عودة المصابين، واكتمال صفوف الفريق، في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ثقته التامة بجميع العناصر، سواء الأساسيين أو البدلاء، وحضر الجلسة عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم والجهازان الفني والإداري.

ومن جانبه، تحدث شاهين عبدالرحمن كابتن الفريق، نيابة عن جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن مباراة السوبر أصبحت من الماضي، وأنهم تعاهدوا على بذل كل ما لديهم، من أجل الحفاظ على المكتسبات، والمضي قدماً نحو مسيرة الحفاظ على لقب الدوري.

وكشف شاهين أن اللاعبين جلسوا مع بعضهم البعض، وعازمون على تغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق، في الفترة السابقة، وأن يكونوا عند ثقة مجلس الإدارة الذي يدعمهم دائماً ويحققوا آمال وتطلعات الجماهير الوفية لـ «الملك».