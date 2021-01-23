11 نزالاً تكتب رواية «محاربي الإمارات»

أبوظبي (وام)

خطف الثلاثي الإماراتي محمد يحيى، وراشد داوود، وعبدالله محمد علي الأنظار، الفوز بالنسخة العربية من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة مع انطلاقتها الأولى، خلال المنافسات التي أُقيمت على صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، مساء أمس، وتوج السوري طارق سليمان بلقب النزال الرئيسي في وزن المتوسط بتغلبه على الجزائري لايد زارهوني.

حضر البطولة وتوج الفائزين عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المدير التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية»، وطارق المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسنج، واشتملت المنافسات على 11 نزالاً مثيراً.

وفاز محمد يحيى على منافسه المصري عزوز بإجماع الحكام بعد سيطرة من جانب الأول، وتغلب راشد داوود على منافسه الجزائري عدنان بوشاشي بالضربة القاضية الفنية، وفاز عبدالله محمد على الجزائري عبد الحق مهيدرة بالنقاط، وتمكن طارق سليمان من التغلب على منافسه بالإخضاع بعد دقيتين من بداية الجولة الأولى في النزال الأخير.

وفي بقية النزالات، فاز الجزائري سهيل ثائري على منافسه الفلسطيني عمر حسين بخنقة المقصلة، كما فاز الجزائري يانيس غموري على المغربي رشيد حزومي بقرار الحكام، والمغربي صلاح دغيسي على المصري عبد الإمام بالضربة القاضية الفنية، والتونسي يسري بالجروعي على المغربي بدرالدين ديال بقرار الحكام، والجزائري يزيد شوشاني على الفلسطيني مصطفى راضي بقرار الحكام، والأردني جلال الدعجة على المغربي جمزة بوقمزة بسبب الإيقاف الطبي بعد نهاية الجولة الثانية.

وأكد فؤاد درويش، أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة العربية يأتي امتداداً للنجاحات السابقة التي حققتها النسخة الدولية، وأثنى على تألق أبطال الإمارات في البطولة، مؤكداً أنه يعود للاهتمام الذي توليه الدولة للمواهب والدعم الكبير للأنشطة الرياضية، وتوقع ظهور مجموعة كبيرة من الأبطال الإماراتيين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، كما هو الحال في الجو جيتسو خلال فترة زمنية قصيرة.