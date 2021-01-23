«مبادلة» راعياً لـ «الإمارات للدراجات الهوائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، رعايتها لفريق الإمارات للدراجات الهوائية، بعدما وضع الفريق الإمارات في صدارة دول العالم في هذه الرياضة، بفوزه العام الماضي بطواف فرنسا، الأكثر شهرة في العالم. ويشارك الفريق في عددٍ من أبرز البطولات العالمية، ومنها طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الذي سينطلق في شهر فبراير من هذا العام.

ويأتي قرار «مبادلة» برعاية فريق الإمارات تجسيداً لالتزاماتها الاجتماعية، ودعمها المستمر للرياضيين المحليين، لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي. كما تعكس هذه المبادرة حرص مبادلة على التوعية بأهمية النشاط البدني وأثره على الصحة.

وكان الفريق قد انتظم مؤخراً في معسكر تدريبي داخل الدولة، استعداداً لبطولات موسم 2021، وهو أول فريق رياضي محترف في أبوظبي يتلقى جرعات اللقاح ضد فيروس «كوفيد - 19».

وتعليقاً على هذه الرعاية، قال حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: فخورون برعاية فريق الإمارات للدراجات الهوائية، انطلاقاً من حرصنا على دعم الرياضة والأنشطة التي لها تأثير إيجابي على المجتمع المحلي. ومن خلال هذا التعاون، نسعى لإلهام وتشجيع الجيل الجديد من الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، وليصبحوا سفراء لدولة الإمارات.

من جانبه، قال ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات: نحن سعداء بالشراكة مع «مبادلة»، فالشركة لها مساهمات مشهودة في دعم المبادرات المجتمعية، ورعاية العديد من الأنشطة الرياضية.