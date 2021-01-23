تحضيري كأس رئيس الدولة يستقطب الأقوياء

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مضمار أبوظبي اليوم حفله الثامن، والذي يتضمن سباقات تحضيري كأس رئيس الدولة، والرويس «للفئة الثالثة»، وكأس نادي أبوظبي الذهبي «هيبة»، ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز 845 ألف درهم بمشاركة حوالي 80 خيلاً.

ويستهدف «أيه أف الوجل» سباق الرويس لمسافة 1200 متر، وينافسه بقوة «جوال» والفرس القوية «حكيمة مسقط» الوصيفة في آخر مشاركة على مسافة الميل، بينما تستفيد «وينكد» من عامل الوزن وتبحث «روعة» عن لقبها الأول على العشب.

ويطمح المهر «حميم» غير المهزوم خلال مشاركاته الثلاث الماضية الدخول في تحد قوي في كأس نادي أبوظبي الذهبية «هيبة» في خامس الأشواط لمسافة 1600 متر، وينافسه «الترياق» و«شرف الريف» لإسطبلات العجبان، و«أم إتش رحال» و«مقام».

ويطمح «صمود» العودة إلى مستواه في الشوط الثالث ضمن تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر «شروط»، بعدما حل متأخراً في سباق جوهرة التاج عقب 4 انتصارات متتالية متضمنة بطولة الإمارات «ج 1»، والعين مايل «ج 3».

ويأمل الجواد «شهم» الذي يبحث عن فوزه الأول بالدولة ورفيقه في الإسطبل «حراب» بطل الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي، المنافسة على اللقب وهناك «بي أف مغادر».

ويسعى «أيه أف العاصي» للقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر -هانديكاب، في الشوط الثاني بعد إحرازه المركز الثاني في آخر مشاركاته، وهناك «أيه أف العريق» و«آر بي ريتش سربرايز».

ويواجه «قادر» ورفيقه في الإسطبل «حراب»، كل من «أيه أف ممتاز» و«أيه أف كالنور» في سباق إسطبلات المها في الشوط الرابع لمسافة الميل.

وتأمل المهرة «مميزة» التي خاضت سباق قبل أسبوعين في أبوظبي وأحرزت الوصافة، في الفوز بسباق السرعة لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، وينافسها «أيه أف درس»، و«أيه أف الإعصار» في أول تجربة على العشب.

وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة للمبتدئة لمسافة 1400 متر بمشاركة «إنسان» للمرة الأولى في أبوظبي، و«بعلبك» العائد مجدداً و«لو أوف بيس».

الترشيحات

1- مميزة - درس - الإعصار

2- العاصي - ريتش سربرايز - العريق

3- صمود -حراب - مغادر

4- قادر - ممتاز - حراب

5- حميم - أم أتش رحال - مقام

6- الوجل - جوال - حكيمة مسقط

7- إنسان - بعلبك - لو أوف بيس