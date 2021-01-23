«الإمارات للخيول العربية» تضع بصمة الختام

العين (الاتحاد)

حققت خيول مربط دبي ثلاثية ذهبية «هاتريك»، ونالت إسطبلات الأريام ذهبيتين، ضمن البطولات الست بختام فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي أقيمت على مدار 4 أيام بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وحضر الفعاليات مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، ومحمد راشد الناصري مدير نادي العين للفروسية، ومحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد كبار من ملاك ومربي الخيول العربية.

وافتتحت «الأريام بنفسج» ثنائية إسطبلات الأريام الذهبية، بذهبية المهرات، وحلت «دي جورية» لمربط دبي ثانية، ونالت البرونزية «كي ليالي» لخالد سعيد الحميري.

واستهل «دي شهير» الذهب لمربط دبي، بلقب بطولة الأمهار، وجاء ثانياً «ع ج ربدان» لمربط عجمان، وذهب الثالث إلى «أم زد شامخ» لمربط مزيد.

ومنحت «دي غرام» الذهبية الثانية لمربط دبي، بذهبية الأفراس، تلتها «ع ج أريانا» لمربط عجمان، وثالثة جاءت «جارين الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني.

وأكملت «دي بيسان» الثلاثية لمربط دبي باكتساحها بطولة المهرات عمر سنة، وحلت وصيفة «ع ج العلا» لمربط عجمان، ثم «ع ج غزالة». وأضاف «الأريام حشيم» الذهبية الثانية لإسطبلات الأريام بصدارة بطولة الأمهار عمر سنة، تاركاً الوصافة للمهر «دي شرار» لمربط دبي، وحصل على اللقب البرونزي «ج زلزال» لجمعة سلطان المرزوقي.

وأهدى «أيه أل آر الرشيد» ذهبية الفحول ليوسف محمد الرشيد، وجاء ثانياً «أم دي أس السولعي» لقصي عبيد الله، وثالثاً «إيه أس امتياز» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.

من جانبه، أكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة التي استضافها نادي العين لأول مرة، حققت نجاحاً كبيراً رغم التحديات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال: الجمعية استقطبت حكاماً أجانب رغم قيود السفر العالمية، حرصاً من الجمعية على منح إنتاج الإمارات الفرصة للتقييم الرفيع بطاقم محايد.

وأضاف: الجمعية بذلت جهوداً كبيرة في تسهيل حركة عربات نقل الخيل والمرافقين، لتصل الخيل في كامل لياقتها وصحتها، وأوضح أن البطولة أيضاً شهدت زيادة كبيرة في الجوائز بلغت 50% مقارنة بالنسخة السابقة، مع دعم وتحفيز الملاك المواطنين بجوائز خاصة تمت زيادتها لتشمل 3 جوائز في كل فئة بعد المركز السابع.

وتقدم الحربي بالشكر والتقدير لإدارة نادي العين لنجاحهم في تذليل الصعاب، مما ساعد في إنجاح البطولة وخروجها بهذا المستوى.

واختتم الحربي حديثه متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعم سموه اللامحدود والمستمر لملاك ومربي الخيل العربية والحفاظ على أفضل سلالاتها في جميع أنحاء العالم، كما توجه بالشكر إلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، على إشرافه على كل كبيرة وصغيرة ومتابعته الحثيثة للبطولة.