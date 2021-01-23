3 مباريات حاسمة في كأس سلطان بن زايد للبولو

غنتوت (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات اليوم الثالث لتحديد الفرق المتأهلة لنصف نهائي بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتقام النسخة الثانية دون حضور جماهيري طبقاً للإجراءات الاحترازية، وهو ما دفع إدارة النادي لنقل المباريات على الموقع الرسمي من خلال بث مباشر حتى يتسنى للجمهور متابعتها.

وتجمع المباراة الأولى اليوم بين أبوظبي و«را نون»، فيما يلتقي في الثانية فريقا «أننجسلي» و«غنتوت أ» على نفس الملعب، وتختتم المباريات بلقاء «أنكورا» مع «غنتوت ب» على ملعب سلطان بن زايد للبولو.

كانت الجولة الثانية أسفرت عن فوز «را نون» على «أنكورا» بنتيجة 7.5- 6 وفوز أبوظبي على «غنتوت أ» 5-1 وفوز «غنتوت ب» على «أننجسلي» 7-5.