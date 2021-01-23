«الإمبراطور» يجهز «مصابي الدفاع»

مراد المصري (دبي)

يسابق الوصل الزمن لإيجاد الحلول الدفاعية، وترميم الخط الخلفي، في ظل الإصابات التي ضربت بعدد من أبرز لاعبيه على التوالي، في الفترة الأخيرة، آخرهم البرازيلي نيريس والغاني جورج دوبنج، مع محاولة تأهيل اللاعبين للحاق بمواجهة الشارقة بعد غد، في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، أو مع استئناف دوري الخليج العربي نهاية الشهر الجاري.

ونجح البرازيلي هيلمان مدرب «الإمبراطور»، في رفع درجة الانسجام بين خطوط «الأصفر» في الفترة الماضية، واستغل فترة التوقف، من أجل مواصلة العمل على الجوانب البدنية والفنية، في ظل تتابع المباريات التي خاضها منذ توليه المهمة، وجاءت بصورة متسارعة، فيما نال في الوقت الحالي الفرصة الكاملة للتعرف على اللاعبين.

ويسعى الوصل للاستفادة من فارق الجاهزية البدنية مع منافسه الشارقة الذي خاض أمس الأول لقاء كأس سوبر الخليج العربي، وإن كان يدرك أن الفوارق الفنية تصنع الفارق في هذا النوع من المباريات التي يحتاج فيها الوصل إلى الفوز بأي نتيجة بعد تعادله ذهاباً من دون أهداف خارج ملعبه.