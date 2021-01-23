ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز الأول

دبي (الاتحاد)

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للفوز على فريق بنجاش بنتيجة «7.5 - 5»، في المباراة الافتتاحية من كأس ايفزا الفضية للبولو، ضمن سلسلة بطولات دبي المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وفاز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور على منافسه فريق ايفزا بقيادة راشد الحبتور «8 - 5.5»، ليتوج زعيماً لـ «ديربي» العائلة بعد مباراة مثيرة.

ويلتقي فريق الإمارات غداً مع الحبتور في مباراة تحدد هوية المتأهل منهما للدور الثاني.

جاءت المباراة الأولى التي جمعت فريق الإمارات ونظيره بنجاش قوية، وغلب عليها في البداية الطابع الدفاعي، واستثمر فريق الإمارات أخطاء منافسه لينهي الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف ونصف دون رد، وفي الشوط الثاني أوقف بنجاش زحف الإمارات وسجل 3 أهداف، وفي الشوطين الثالث والرابع أضاف الإمارات هدفيه الرابع والخامس، وفي الشوط الخامس والأخير أحرز كل فريق منهما هدفين، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفريق الإمارات.