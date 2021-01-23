«الفرسان» يستعيد الإثارة بـ«كارتينج الصغار» و«تحمل الكبار»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود منتجع الفرسان الرياضي الدولي إلي تنظيم بطولات الكارتينج، باستضافة أولى جولات بطولة سودي غداً، والتي تتضمن سباق كارتينج للصغار الهادف إلى تشجيع صغار السائقين على اختبار مستوياتهم وأن يكونوا جزءاً من سلسلة بطولة العالم «سودي»، حيث يستضيف المنتجع الأطفال من عمر 7 سنوات إلى 12 سنة، ليتنافس السائقون من فئة المبتدئين وفق قواعد اللعبة، وفي إطار المسار القياسي الدولي المميز للمنتجع، وهي الأجواء المثالية التي تشجع السائقين على التألق وإخراج أفضل ما لديهم، خصوصاً أن البطولة تسمح للهواة والمحترفين بالانضمام إلى جنباً إلى جنب، حيث يقام هذا النوع من السباقات في أجواء من الإثارة تمنح الأطفال فرصة إظهار مهارات التجاوز، وخط سباق نظيف والالتزام بالقواعد المختلفة للمنافسة، وسوف يكون سباق الصغار على سيارات «سودي ل ر 4».

ويستضيف المنتجع، للمرة الأولى أيضاً وفي نفس اليوم، بطولة الكارتينج للتحمل للكبار لمدة ساعتين مع سلسلة بطولة العالم سودي، حيث يحظى فريق من 4 أشخاص بفرصة للعمل معاً في أوقات صعبة وطويلة المسار، وينتظر أن يشارك في هذا السباق سائقون شبه محترفين على المستوى المحلي والدولي، وهي المنافسات التي تقام باستخدام سيارات الكبار أيضاً من فئة «سودي س ر 5» المميزة.