«شرطة أبوظبي» تتألق في «الرجل الحديدي» و«الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شرطة أبوظبي على 3 ميداليات ذهبية وفضية في مسابقة الاسبرنت والميدالية الذهبية، في مسابقة الأولمبي في المشاركة الأولى للفريق خلال العام الجاري، ضمن بطولة الرجل الحديدي في رأس الخيمة والمؤهلة إلى البطولة العالمية في نيوزيلندا خلال نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بمنظومة الرياضة، ورفد الحركة الرياضية بمقومات النجاح، من خلال تشجيع وتحفيز منتسبيها على ممارستها، والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية، وتكريم الفائزين والفائزات فيها، وحث المشاركين على مواصلة التميز الرياضي، لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات الرياضية المقبلة.

ووفقاً للنتائج المتميزة لشرطة أبوظبي، حصل فيصل بن حجر على المركز الأول في فئة الاسبرنت «مواطنين»، والمركز الثاني على الفئة العمرية، كما حصل علي أحمد الكعبي على المركز الثاني على فئة المواطنين، والثالث على الفئة العمرية، في السباحة 750متراً، وفي الدراجات الهوائية 20كيلو مترا، وفي الجري 5 كيلومترات، أما في فئة الأولمبي لمسابقة السباحة 1500متر، ومسابقة الدراجة 40 كيلو، والجري 10 كيلو، حصل عبدالله اللقيطي على المركز الأول فئة المواطنين في ترايثليون رأس الخيمة.

وحاز الفريق على الميدالية الذهبية لفئة فوق 40 سنة في الدوري المحلي للدراجات الهوائية في دبي، وتأتي المشاركة بهدف تجميع النقاط في الدوري لتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.

وحصل شرطة أبوظبي للجو جيتسو «سيدات»، على عدد من الميداليات، في أول مشاركة للفريق هذا العام في بطولة أم الإمارات للجو جيتسو، ونالت تعيبة صنقور الميدالية البرونزية، وحصلت جميع المتسابقات على الحزام الأبيض، بتفوق على نظيراتهن في الجولة الأولى، ووصول بعضهن للجولات النهائية، مما أكسبهن الخبرة التي تؤهلهن لخوض بطولات أكبر.