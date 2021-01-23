الوحدة يقترب من ضم أوجستو

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

اقتربت شركة الوحدة لكرة القدم، من التعاقد مع المهاجم البرازيلي جيليرمي أوجستو «26 عاماً»، لاعب الفيصلي السعودي، وهي الصفقة الثالثة، في حال اكتمالها، بعد أن ضم السوري عمر خريبين لاعب الهلال السعودي السابق، والمهاجم البرازيلي جواو ماركوس الذي قيده لاعباً مقيماً.

وعلمت «الاتحاد» أن الصفقة شارفت على النهاية السعيدة لـ «العنابي»، وستكون المفاضلة بين رحيل السلوفيني تيم ماتافز، والكنغولي باول مبوكو، علماً أن الفيصلي تعاقد مع أوجستو يناير الماضي لمدة موسمين.

على صعيد متصل، أجرى الوحدة «مخالصة» مع البرازيلي لوفانور هنريكي الذي تعاقد معه لموسم، بداية الموسم الحالي، ولاحقت الإصابات اللاعب، وتسببت في عدم تحقيقه الإضافة المطلوبة مع الفريق.

ولعب لوفانور 305 دقائق فقط، في جميع المسابقات المحلية، حيث شارك في الدوري 3 مباريات، وفي لقاء دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، وفي مباراة واحدة بكأس الخليج العربي.

من جهة ثانية، يواصل الـ «العنابي» تحضيراته للقاء حتا بـ «الجولة 14» من دوري الخليج العربي يوم الجمعة المقبل، والتي تضمنت بروفة قوية أمام العين، أمس الأول، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، دفع فيها بعناصره الأساسية، باستثناء طحنون الزعابي الذي أبعده عنها شد عضلي بسيط، وسيكون جاهزاً قبل لقاء حتا.