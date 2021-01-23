المري بطل «الوثبة للإسطبلات الخاصة» والجهوري وصيفاً

محمد حسن (أبوظبي)

توج الفارس عبد الله غانم المري على صهوة الجواد «شابال نابوكا» من إسطبلات زعبيل، بلقب سباق كأس الوثبة للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، الذي أُقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة 102 من الفرسان والفارسات، يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، وجاء ثانياً الفارس الناشئ عبد الله علي الجهوري على صهوة الفرس «بيندا فيتز»، لإسطبلات إنجاز.

وجاء سيناريو ختام السباق نسخة مكررة لسباق الإسطبلات الخاصة، ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقدرة، والذي أقيم الأسبوع الماضي، حيث سيطر هذا الثنائي على المركزين الأول والثاني بالطريقة نفسها وعلى خيول إسطبلي «زعبيل وإنجاز».

وتقام سباقات الإسطبلات الخاصة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تشجيعاً للإسطبلات والفارسات والفرسان.

وقطع بطل السباق الفارس عبد الله المري المسافة الكلية، خلال 3:26:52 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29 كلم/ ساعة، متفوقاً بفارق 17 ثانية عن الوصيف الفارس عبد الله الجهوري الذي قطع المسافة في 3:27:09 ساعة، فيما حل ثالثاً الفارس محمد صالح العطاس على صهوة الجواد «تشا اكليبس» لإسطبلات «الحزم 4» خلال 3:27:10 ساعة.

وجاء السباق قوياً ومثيراً وشهد تقلبات في المراكز في مختلف مراحله، وكان بطل السباق على مقربة من خيول الصدارة مما مكنه لأخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب، حيث كان في المرحلة الثالثة في المركز الرابع، إلا أنه استفاد من قوة الدفع لدى الفرس «شابال نابوكا» التي تخوض أو مشاركاتها بالدولة.

وعقب ختام السباق، قام مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، بتتويج الأبطال الفائزين.

وهنأ مسلم العامري الفائزين، مشيداً بالأداء القوي للمشاركين في السباق، وبالجهد المبذول للصعود إلى منصة التتويج. وقال: سباقات الإسطبلات الخاصة دائماً ما تشهد تنافساً قوياً، وهذا مؤشر إيجابي يعزز مكانة هذه السباقات. وثمّن العامري دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لقرية الإمارات العالمية للقدرة وسباقات الإسطبلات الخاصة، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة في القرية لاستضافة السباقات المتبقية من الموسم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمشاركين.