الشارقة بطل كأس اليد للمرة الخامسة

رضا سليم (دبي)

تُوج الشارقة بكأس الإمارات لكرة اليد للرجال للمرة الخامسة، في أولى بطولات موسم 2020 - 2021، بعد تصدره الدور النهائي برصيد 4 نقاط، رغم خسارته أمام شباب الأهلي 24 - 25، مساء اليوم، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 13 - 12، ليتصدر الشارقة القمة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن العين الثاني وشباب الأهلي الثالث.

جاءت المواجهة قوية بين الفريقين؛ نظراً لوجود حظوظ لكل فريق في الفوز بالكأس، وتفوق شباب الأهلي على فترات كثيرة في المباراة، إلا أن حظوظ الشارقة كانت أعلى للفوز باللقب؛ نظراً لوجود أكثر من فرصة، منها الفوز والتعادل والخسارة بفارق 11 هدفاً.

حضر مراسم التتويج نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، ومحمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من أعضاء الاتحاد. وخرج شباب الأهلي من الصالة، من دون تسلم ميداليات المركز الثالث، خاصة أن النادي اعترض على قرار الاتحاد بتحويل فوزه إلى خسارة أمام العين، بسبب خطأ فني ومشاركة لاعب مقيم أكثر من العدد المسموح به.

أدار المباراة محمد ناصر ونبيل خميس، وعلى الطاولة إسماعيل سالم وروضة المنصوري، والمراقب عبدالله خميس.