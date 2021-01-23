داسيلفا: اتحاد كلباء يطمح إلى إنجاز تاريخي

كلباء (الاتحاد)

وصف الأوروجوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء تحضيرات فريقه لمواجهة بني ياس بالجيدة، وقال إن «النمور» واجهته ظروف طارئة، منها الاستغناء بـ «التراضي» عن جونيور لأسباب عائليه خاصة به، وسيكون هناك بديل يلعب في المركز نفسه.

وأضاف: ستكون مباراة جيدة بالنسبة لنا في مواجهه فريق قوي مثل بني ياس، والفرصة متاحة لنا للوصول إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، ونطمح إلى بلوغ إنجاز، ربما يكون تاريخياً.

وقال: يغيب فهد سبيل لحصوله على بطاقه حمراء، وكذلك مارياني للإصابة، فيما عاد أحمد جشك إلى التدريبات.