جوران: الفجيرة يملك فرصة كبيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد الصربي جوران مدرب الفجيرة، أنه يترقب من لاعبيه حصد نتيجة إيجابية، والصعود إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي في المواجهة أمام النصر بعد غدٍ، وقال إن فريقه حصل على فترة كافية للإعداد من أجل المرحلة القادمة، والتي تعتبر مهمة لعودة الروح.

وأضاف: خضنا مع النصر مواجهتين خلال فترة وجيزة، إحداهما بالدوري وأخرى في ذهاب كأس الخليج العربي، وبالتأكيد كل مدرب يعرف الآخر جيداً.

وقال: يجب علينا علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة مع عجمان، والفجيرة يملك فرصة كبيرة للذهاب إلى الدور نصف النهائي، خاصة أنه لعب مباراة كبيرة في الذهاب، ونحن نحترم النصر الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وينافس في جميع البطولات، وأثق في لاعبي الفجيرة، ويجب عليهم اللعب بذكاء وحماس، وتركيز وضغط عالٍ في المباراة للحصول على النتيجة المرجوة.

وحول جاهزية اللاعبين، قال: الجميع جاهزون لخوض المباراة، ولا توجد أي غيابات.