القاسمي يفتتح «دولية خورفكان» للصالات

خورفكان (الاتحاد)

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، النسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة قدم الصالات التي تتواصل هذه الأيام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وجرت مراسم الافتتاح قبل بداية مباراة الشارقة ونفط الوسط العراقي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسالم محمد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز خورفكان على اتحاد كلباء 5 - 3، ومليحة على الحمرية 4 - 1، واستهل البطائح حملة الدفاع عن اللقب بقيادة نجمه البرازيلي باسورا، بفوز لافت على نفط الوسط العراقي 3 - 1، وسجل للبطائح باسورا كارفالهو ومحمد علي الرئيسي، وفاز الشارقة على دبا الحصن 6 - 2.

وفي الجولة الثانية، فاز الشباب البحريني على خورفكان 3 - 1، وتعادل منتخب الإمارات مع مليحة 2 - 2.