كرونسلاف: النصر يطمح في الاحتفاظ باللقب

دبي (الاتحاد)

شدد الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر، قبل مواجهة الفجيرة في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، على أنه يطمح إلى تكرار الفوز بكأس البطولة، مثلما فعلها الفريق في الموسم الماضي. وقال: من جديد نواجه الفجيرة في الإياب، وتعادلنا في المباراة السابقة، ونطمح إلى العودة بفوز ثمين من ملعب «الذئاب»، ونركز على كل مباراة على حدة، وهدفنا الفوز بكل مباراة نخوضها، ولدينا بعض الإصابات والغيابات، ونحدد خلال الساعات المقبلة موقف جميع اللاعبين المصابين، والأجواء إيجابية للغاية في التدريبات، وسعيد بالعلاقة التي تربطني مع اللاعبين.

وأضاف أن تعزيز الفريق بحارس يعود إلى احتمال التحاق اثنين من الحراس بالخدمة الوطنية، وهو ما دفعنا إلى تأمين حراسة المرمى بتعاقد جديد، كما أن الدولي الأوزبكي دوستونبك خامداموف لاعب لديه موهبة كبيرة، ولعب مع منتخب أوزبكستان وباختاكور ودوري الأبطال، والعمل جارٍ على تسريع تأقلم اللاعب مع اللغة والتقاليد والأجواء، والجميع يعمل على مساعدة اللاعب للتأقلم.

وقال محمد الجسمي لاعب النصر: نسعى للفوز بالمباراة، وندرك أهميتها للسير بعيداً في البطولة، والأهم أن ننفذ تعليمات المدرب في الملعب، وعلينا أن نبذل كل ما نملك من جهد لتحقيق الهدف.