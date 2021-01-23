ماكلروي يستعيد صدارة «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

استعاد النجم الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الرابع عالمياً صدارة بطولة أبوظبي إتش أس بي سي للجولف، ليضمن بداية قوية في الجولة الأخيرة والختامية التي تقام غداً، ويضاعف حظوظه لتحقيق فوزه الأول في بطولة أبوظبي إحدى بطولات سلسلة رولكس للعام الحالي.

وسجل البطل الفائز بأربع بطولات «مايجرز» اليوم 5 ضربات تحت المعدل بنتيجة 67، ليحقق مجموع 13 ضربة تحت المعدل ويستعيد الصدارة من زميله في كأس رايدر تيريل هاتون، الذي تصدر في ختام الجولة الثانية.

وبعدما بدأ ماكلروي البطولة برصيد 64 وتصدر اليوم الافتتاحي، احتاج الأيرلندي الشمالي إلى ضربة بيردي ليسجل نتيجة 72 مع نهاية الجولة الثانية، وكان على بعد 3 ضربات من الصدارة بعد انتهاء لعب 36 حفرة، قبل أن يستعيد ماكلروي ليستعيد الصدارة بضربة «إيجل»، و5 ضربات بيردي، ليتفوق بفارق ضربة واحدة على هاتون، وثالثاً حل تومي فليتوود.

وحقق الأميركي ديفيد ليبسكي وسكوت مارك وارين 10 ضربات تحت المعدل بنتيجة 68 وبفارق ضربة واحدة عن الإسباني رافا كابريرا بيلو، بينما حقق الأسترالي جيسون سكريفنر 8 ضربات تحت المعدل.

ومع بداية اليوم الثالث سجل الفرنسي ألكسندر ليفي ضربة مذهلة دخلت في الحفرة الخامسة عشر مباشرة على بعد 163 ياردة، ليفوز بسيارة «بي إم دبليو» من طراز M850i كوبيه، وبدأ الفرنسي جولته مع ضربتين «بيرديز» في الحفرة العاشرة والثانية عشر، قبل أن يحتفل بتحقيقه ضربة «الإيس» الرائعة في الحفرة الخامسة عشر، ليكون بذلك اللاعب الأول الذي يسجل ضربة مباشرة خلال بطولة هذا العام.

وأكمل الإماراتي أحمد سكيك جولته الثانية اليوم لكنه لم ينجح في التأهل للمرحلة الثانية من البطولة.

ومن جانبه، قال ماكلروي: الظروف الجوية لهذا العام مختلفة عن البطولات السابقة، لم نتوقع أن نواجه رياحاً قوية في أبوظبي ورغم ذلك كنت محظوظاً بعض الشيء في الحفرة العاشرة، لقد اصطدمت الكرة بالعلم ودخلت في الحفرة، لقد كانت ستتجه خارج المنطقة الخضراء، مما كان سيصعب المهمة علي بالتأكيد. وفي بعض الأحيان، هذا ما تحتاجه في بطولات الجولف للتنافس والفوز في نهاية المطاف، فقط بعض الضربات المميزة وقليل من الحظ بين الحين والآخر.