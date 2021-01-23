حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الثنايا بالمرموم

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القباائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأُقيمت التحديات على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، وأعقبت أشواط الرموز الأربعة، 6 أشواط أخرى كانت جائزة المركز الأول فيها سيارة، بالإضافة إلى 6 أشواط نقدية.

وذهبت كأس ولي عهد دبي للثنايا الأبكار المفتوح إلى «هملولة» لسيف سهيل نخيرة العفاري بتوقيت قدره 12:15:6 دقيقة.

وحصد «مبهر» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، خلال 12:10:9دقيقة.

ونالت «أنذار» بشعار مسلم علي دري المنصوري الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا الأبكار «إنتاج» وكان عندها التوقيت 12:22:6 دقيقة.

وجاء «نهّاب» المملوك لشعار مظفر محمد خموشة العامري ليتألق ويبدع من خلال الشوط الرابع ويحصل على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج» بزمن بلغ 12:32:7 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية، أمس، إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، عشرة أشواط للإنتاج «محليات ومهجنات»، كان التنافس قوياً من خلال 6 أشواط منها للفوز بالسيارات، بالإضافة إلى 10 أشواط نقدية.

وحصد «لحقه» بشعار أحمد سلطان الحلامي ناموس الشوط الأول للأبكار المحليات للإنتاج خلال 12:33:8 دقيقة، وجاءت «الفلوجة» لحمد سالم حمد يطبع العامري في صدارة الشوط الثاني للأبكار المهجنات إنتاج خلال 12:25:9 دقيقة.

وحسم «شاهين» لعلي سالم النايلي الشامسي المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج، وذلك بزمن وقدره 12:26:7 دقيقة، وأهدى «موج» مالكه أحمد سلطان الحلامي الصدارة مجدداً في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج، خلال 12:29:5 دقيقة.