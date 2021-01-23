إيسايلا: هدف يكفي بني ياس

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن فريقه بحاجة إلى تسجيل هدف، ليعود إلى المواجهة ويحقق ما يصبو إليه، عندما يلاقي اتحاد كلباء بعد غد في إياب ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقال: المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي على أرضنا بهدف لكل فريق، وأنا على ثقة كاملة بقدرة لاعبينا على العودة من هناك بالصعود.

وأضاف: نعاني من بعض الغيابات أمثال المدافع خالد العطاس، ولكن بني ياس دائماً لديه البديل المناسب لأي ظرف طارئ.

وشدد على أن «السماوي» عازم على مواصلة النتائج الجيدة في كل البطولات التي يشارك فيها، سواء كأس الخليج العربي أو الدوري، وكذلك كأس رئيس الدولة.