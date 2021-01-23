«رأي» تخطف ناموس الحول و«شاهين» أول الزمول

حصدت «رأي» لمهير علي دري المنصوري ناموس ولقب الشوط الأول لمنافسات الحول والزمول، لهجن أبناء القبائل ضمن السباقات التمهيدية بالوثبة لموسم الهجن 2020 - 2021.

وتواصلت، أمس، منافسات السباقات التمهيدية لهجن أبناء القبائل بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي للأسبوع السادس عشر، وسط مشاركة كبيرة من هجن أبناء القبائل بالدولة، استعداداً للسباقات الكبرى المنتظرة في الفترة المقبلة.

وشهد ميدان الوثبة 16 شوطاً للحول والزمول لمسافة 8 كلم، أمس، نجحت خلالها «رأي» في تصدر الشوط الأول للحول بتوقيت 13.03.01 دقيقة، فيما حلقت «منصورة» لأحمد عبد الله الرميثي بناموس الثاني بتوقيت 12.54.00 دقيقة.

وانتزع «شاهين» لبخيت مبارك المنصوري لقب الشوط الثالث للزمول المحليات، بعدما أنهى الشوط في 13.12.01 دقيقة، بينما حصد «مبعد» لسهيل مفتاح الشامسي ناموس الشوط الرابع للحول المهجنات، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 13.23.03 دقيقة، أما الشوط الخامس فكان من نصيب «منحاف» لناصر مسلم الخييلي بتوقيت 13.03.01 دقيقة.

وشهد الشوط السادس فوز «الهلالية» لموسى عبد العزيز الموسى بتوقيت 13.02.02 دقيقة، فيما حلق «رمسيس» لأحمد عبد الله ضاحي بصدارة الشوط السابع خلال 13.17.00 دقيقة، أما الشوط الثامن، فذهب لـ «صامد» المملوك لعلي جمعة الدرمكي في 12.23.02 دقيقة، وفي الشوط التاسع خطفت «شوق» لخميس ناصر الدرعي المركز الأول بزمن 13.03.04 دقيقة.

وانتظر المشاركون حتى الشوط الـ 16 والأخير لتحقيق أفضل توقيت زمني في منافسات الحول والزمول، أمس، والذي جاء عن طريق «العنود» لأحمد خزع العامري بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.52.04 دقيقة.