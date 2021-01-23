بوجبا.. «أسد اليونايتد» لم يعد نائماً!

عاد لاعب الوسط بول بوجبا إلى مستواه المعهود في الوقت المناسب، إذ يستعد فريقه مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموقعة الأحد في الدور الرابع من مسابقة الكأس مع غريمه التاريخي ليفربول.

كان الفرنسي مصدر خلافات مستمرة في رحلته الثانية مع «الشياطين الحمر»، وتوقع كثيرون أن تنتهي هذه الرحلة المضطربة مع ختام الموسم الحالي.

أغضب وكيله الشهير مينو رايولا مدرب يونايتد النرويجي أولي جونار سولسكاير في ديسمبر الماضي، عندما كشف في مقابلة عن أن بوجبا ليس سعيداً، نظراً للنقص بحريته في ملعب «أولد ترافورد»، وآنذاك كان مستوى بوجبا متواضعاً على غرار نتائج «اليونايتد»، وتمنى بعض عشاق النادي رحيله.

وُصف بوجبا بأنه يشكل قدوة سيئة لزملائه الشبان، ووصلت أسهمه إلى أدنى مستوياتها، بعد خروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع الذي أطلق فيه رايولا تصريحه الناري.

ازدادت التكهنات حول عودته إلى يوفنتوس الإيطالي أو الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وفيما كان غارقاً في رماد موسم سيشكل منعطفاً في مسيرته، نفض عنه غبار الخيبة بشكل غير متوقع ليعود مع فريقه «الأحمر» إلى الواجهة.

أظهر أخيراً علامات التركيز بدلاً من التفرغ لصورته وحقوقه التجارية، ولعب دوراً رئيساً في تسلق يونايتد صدارة «البريميرليج» رغم بداية سيئة.

ويحلم «اليونايتد» الذي يتربع على صدارة الدوري الأكثر شهرة في العالم، في إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2013، عندما تركه المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون متجها نحو التقاعد.

بعد تعادلهما سلباً ي ملعب «أنفيلد» في 17 يناير الجاري، يملك «اليونايتد» فرصة لإلحاق ضربة معنوية لليفربول حامل لقب الدوري، عندما يزوره في ملعب أولد ترافورد غداً «السبت» ضمن الدور الرابع من مسابقة الكأس.

يتساءل عشاق يونايتد عن قدرة بوجبا على الاستمرار في فترته التصاعدية، في مواجهة رجال المدرب الألماني يورجن كلوب الذين يمرون في فترة صعبة، خصوصاً بسبب الإصابات والغيابات.

يرى البعض أن بوجبا متحفز للحفاظ على موقعه الأساسي في تشكيلة منتخب فرنسا الذي يستعد لخوض كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويواجه يونايتد ليفربول في الوقت المناسب، بعد سقوط الأخير بشكل مفاجئ للمرة الأولى بعد 68 مباراة على أرضه «رقم قياسي» في الدوري، أمام بيرنلي صفر - 1 يوم الخميس الماضي.



