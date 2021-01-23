أشرعة مهرجان زايد لـ«شراع 22» تزين كورنيش أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقام على كورنيش أبوظبي غداً منافسات سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ضمن مشاركة النادي في المهرجان.

ويقام السباق على كورنيش العاصمة لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 40 محملاً شراعياً من البحارة الشباب في السباق الثاني الذي ينظمه النادي ضمن مشاركته الفاعلة في مهرجان زايد، بعد تنظيم سباق فئة 60 قدماً قبل أيام وحلق بلقبه محمل «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

ورصد النادي أكثر من 400 ألف درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

على جانب آخر، أعلن «أبوظبي للرياضات الشراعية» عن فتح باب التسجيل اليوم لسباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهو الجولة الثانية لهذه الفئة في الموسم الجديد، ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة تصل إلى 100 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة.

ويقام سباق غناضة السبت المقبل، لمسافة 22 ميلاً بحرياً، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن عدد المشاركين وقيمة الجوائز المالية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم ورعاية سموه الدائمة لسباقات النادي، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة أي سباق وأي حدث على الدوام.

وأعرب الرميثي عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق بالاسم الذي يحمله، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد، مؤكداً أنه شرف كبير لأي جهة التواجد في هذا المحفل الذي يحمل اسم زايد الخير مؤسس الدولة وباني نهضتها.

وشدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورنا، سواء بإجراء الفحوصات اللازمة على كافة المشاركين، أو باتباع المسافات الآمنة بين المحامل بحيث لا تقل عن عشرين متراً.

وقال: كلنا ثقة في التزام الجميع بهذه الإجراءات من أجل سلامة كافة المشاركين، وكذلك سلامة المجتمع بشكل عام، وهو ما حدث في مختلف السباقات التي نظمها النادي منذ العودة لتنظيم السباقات في نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد التوقف بسبب كورونا.