كونتي: «المقاتلون السبعة» في «الكالشيو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد أنطونيو كونتي مدرب الإنتر الإيطالي، على أن الصراع على لقب الدوري «الكالشيو» هذا الموسم سيكون ضارياً، وسيظهر ذلك أكثر في النصف الثاني من المسابقة، حيث تسعى 7 فرق للحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، لضمان اللعب في البطولات الأوروبية. وقال كونتي في تصريحات نقلتها مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني: سيشهد النصف الثاني من الموسم منافسة حامية بين هذه الأندية السبعة، أياً كان فارق النقاط الحالي، والذي من الممكن أن يتغير من أسبوع لآخر في الجولات القادمة، مؤكداً أن هذه الأندية ستقاتل حتى آخر مباراة في الموسم.

وتوقع كونتي عودة يوفينتوس للمنافسة على اللقب الذي لم يغادر «السيدة العجوز» طوال المواسم التسعة الأخيرة، رغم ترتيبه المتأخر حالياً.

يذكر أن الأندية السبعة التي يقصدها كونتي هي حسب ترتيبها الحالي في جدول الترتيب: ميلان والإنتر ونابولي وإيه إس روما وأتلانتا ويوفنتوس، وأخيراً لاتسيو.

يذكر أن ميلان المتصدر للمسابقة من بدايتها حتى الآن، يبدو مصمماً أكثر من أي وقت مضى على إحراز اللقب الذي غاب عن الفريق منذ موسم 2010-2011.