«البرتقالي» يلغي «ودية» كييف للحفاظ على «الصفر»!

رضا سليم (دبي)

ألغى عجمان المباراة الودية مع دينامو كييف الأوكراني الذي يعسكر في الدولة حتى الاثنين، وجاء ذلك خوفاً من الإصابات وخروج اللاعبين من القائمة من جديد، بعدما وصلت حالة الإصابة إلى «نقطة الصفر» في «البرتقالي».

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الهدف من إقامة المباراة الودية، هو الحفاظ على مستوى اللاعبين اللياقي والفني، قبل عودة دوري الخليج العربي، خاصة أن المواجهة المقبلة أمام الظفرة، إلا أن تراجع الجهاز الفني عن خوضها، بسبب الخوف من إصابات جديدة للاعبين، واختار أن يكون هناك إعداد مكثف على فترتين يومياً بملعب النادي، كما أن نظرة الجهاز الفني والنادي للدور الثاني مختلفة للغاية عن الأول، فلا مجال للتعويض، والمباراة التي نخسرها تؤثر بالسلب على استمرار الفريق بالدوري، بينما الفوز يدفع إلى الأمام إلى منطقة الأمان، وهو ما يسعى عجمان إليه خلال المباريات المقبلة.